İSTANBUL'DAKİ BULUTLAR UÇAKTA BİR YOLCU TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
İSTANBUL'DAKİ BULUTLAR UÇAKTA BİR YOLCU TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ İbrahim YILDIZ/ISTANBUL,(DHA)İstanbul'da sağanak yağışa neden olan bulutlar havadan da görüntülendi.
23.06.2020 19:50 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:54
İSTANBUL'DAKİ BULUTLAR UÇAKTA BİR YOLCU TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ İbrahim YILDIZ/ISTANBUL,(DHA)
İstanbul'da sağanak yağışa neden olan bulutlar havadan da görüntülendi. İniş için İstanbul Havalimanı'na alçalan uçakta bulunan bir yolcu tarafından uçakta çekilen görüntüleri sosyal medya paylaştı.
Kaynak: DHA