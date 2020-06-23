İSTANBUL'DAKİ BULUTLAR UÇAKTA BİR YOLCU TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ İSTANBUL'DAKİ BULUTLAR UÇAKTA BİR YOLCU TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ İbrahim YILDIZ/ISTANBUL,(DHA)İstanbul'da sağanak yağışa neden olan bulutlar havadan da görüntülendi.

İSTANBUL'DAKİ BULUTLAR UÇAKTA BİR YOLCU TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ İbrahim YILDIZ/ISTANBUL,(DHA) İstanbul'da sağanak yağışa neden olan bulutlar havadan da görüntülendi. İniş için İstanbul Havalimanı'na alçalan uçakta bulunan bir yolcu tarafından uçakta çekilen görüntüleri sosyal medya paylaştı. Kaynak: DHA