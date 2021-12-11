İstanbul'daki bisiklet tutkunları gece yarışında bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un organize ettiği dağ bisikleti gece yarışı yapıldı.

Spor İstanbul, dağ bisikletinde sporcu sayısını artırmak ve dağ bisikleti yarışlarını geleneksel hale getirmek amacıyla ilk kez dağ bisikleti gece yarışı etkinliği düzenledi. İstanbul'un dört bir yanından 17 yaş üstü bisiklet tutkunlarının katılım sağladığı yarış Florya Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirildi.

Erkek ve kadınlarda hem profesyonel hem de amatör sporcuların buluştuğu etkinlikte, farklı kategorilerde toplam 241 bisikletçi pedal çevirdi. Katılımcılar 2,2 kilometrelik parkurda kategorilerine göre 6 ile 11 arası turla yarışı tamamladı.

Yarışlar sonunda elit kadınlar kategorisinde Çağla Şengör Danacıoğlu, elit erkekler kategorisinde ise Veysel Kanuni Kaya birinci oldu.

Genç kadınlar kategorisinde Emine Irmak Sezer, genç erkeklerde Murat Çınar Yumuşacık birincilik kürsüsüne çıktı. Master 30+ kadın kategorisinde Aylin Yüce, Master 30 erkekler kategoriside Gökhan Uzuntaş ilk sırayı aldı.

Master 40+ erkeklerde Yunus Işılak, master 50+ kategorisinde ise Selim Şenok birinciliği elde etti.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet