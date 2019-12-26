İstanbul'daki bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti
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İstanbul'daki bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Tuzla ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

26.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:58
İstanbul'daki bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam D.E. (17) ile B.Ç. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda B.Ç. bıçakla ağır yaralandı, D.E. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan B.Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan D.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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