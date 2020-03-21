İSTANBUL'DAKİ BERBERLER VE MÜŞTERİLER FAALİYETLERİN DURDURULMASI KARARINDAN MEMNUN Kararın uygulamaya geçmesine dakikalar kala İstanbul'daki müşteriler son tıraşlarını oldu.

-Kararın uygulamaya geçmesine dakikalar kala İstanbul'daki müşteriler son tıraşlarını oldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulmasına karar verdi. Berberler ve müşteriler alınan bu kararı destekledi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonunda 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, güzellik salonu-merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetleri bugün 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağı açıklandı. Söz konusu iş yerlerinin, koronavirüs salgınının yayılımını artırmada risk teşkil ettiğine işaret edildi. İstanbul'daki berberler ve müşteriler kararı olumlu karşıladı.

"TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN YERİNDE BİR KARAR"Ataşehir'de faaliyet gösteren berber ve kadın kuaför sahipleri ve müşteriler alınan kararı destekledi. Erkek kuaförü Ertan Bilgin "Toplum sağlığı için yerinde bir karar. 1 hafta önce alınsa daha iyi olurdu. İşimiz gereği çok yakın temastayız. Bu tedbirin alınması önemliydi" dedi. Saç tıraşı için gelen Muharrem Kaya "Daha önce olsaydı da iyi olurdu. Ben de kapanmadan geldim saçlarımı kestirmeye" diye konuştu. Kadın kuaförü Güler Özdemir ise "Çok iyi karar oldu. Sevindik biz de. Kararsız kalmıştık ne yapalım diye. Riskli bir durum söz konusuydu. İnşallah sonu iyi olacak "şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: --------------------Erkek berberinden görüntü-Tıraş olmaya gelenlerden görüntü-Müşteriler ile röp-İşyeri sahibi le röp-Kadın kuaförden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA