İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı
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İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı

- İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı Magandalara "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 41 bin lira idari para cezası kesildi Ehliyetlerine el konulan sürücülere ait 8 araç trafikten men edildi İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki asker...

29.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:51

- İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı

Magandalara "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 41 bin lira idari para cezası kesildi

Ehliyetlerine el konulan sürücülere ait 8 araç trafikten men edildi

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki asker uğurlamalarında tünelleri trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açan, yol keserek "drift" yapan ve patinaj çeken 14 maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

Ehliyetlerine el konulan, 8 aracın trafikten men edildiği ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 41 bin 340 lira, Karayolları Trafik Kanunundaki ilgili maddeler gereği de çok miktarda para cezası kesildi.

İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı

Kaynak: İHA

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