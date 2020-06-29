İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı - İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı Magandalara "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 41 bin lira idari para cezası kesildi Ehliyetlerine el konulan sürücülere ait 8 araç trafikten men edildi İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki asker...

- İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı

Magandalara "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 41 bin lira idari para cezası kesildi

Ehliyetlerine el konulan sürücülere ait 8 araç trafikten men edildi

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki asker uğurlamalarında tünelleri trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açan, yol keserek "drift" yapan ve patinaj çeken 14 maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

Ehliyetlerine el konulan, 8 aracın trafikten men edildiği ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 41 bin 340 lira, Karayolları Trafik Kanunundaki ilgili maddeler gereği de çok miktarda para cezası kesildi.

Kaynak: İHA