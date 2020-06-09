İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren magandalara 23 bin lira ceza
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İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren magandalara 23 bin lira ceza

İstanbul'un çeşitli noktalarında asker uğurlaması adı altına toplanarak oluşturdukları konvoylarda tünel kapatan, "drift" yapan ve patinaj çeken 4 şüpheli sivil trafik polisi tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren magandalara 23 bin lira ceza
09.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:04

İstanbul'un çeşitli noktalarında asker uğurlaması adı altına toplanarak oluşturdukları konvoylarda tünel kapatan, "drift" yapan ve patinaj çeken 4 şüpheli sivil trafik polisi tarafından gözaltına alındı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara toplamda 23 bin 76 lira idari para cezası kesildi.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli noktalarında gruplar asker uğurlaması adı altında eğlence düzenleyerek bir araya gelmişti. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan gruplar, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek, binaların arasında havai fişekler fırlatmış ve meşaleler yakarak ortalığı dumana boğmuştu. Bununla da yetinmeyen gruplar, araçlarına binerek konvoy halinde çıktıkları yollarda tünelleri trafiğe kapatmış, tabancalarla havaya ateş açmıştı. Gruptaki bazı magandalar ise "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapmış bazıları da patinaj çekerek terör estirmişti.

Ehliyetlerine el konularak 23 bin lira ceza kesildi

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, 05 DS 865 plakalı araç sürücüsü C.O, 34 MTE 17 plakalı araç sürücüsü M.K, 34 RG 861 plakalı araç sürücüsü E.Ç. ve 34 YK 7958 plakalı araç sürücüsü F.A'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen 4 sürücüye çeşitli suçlardan toplamda 23 bin 76 lira idari para cezası kesildi. Sürücülerin ayrıca ehliyetlerine polis ekipleri tarafından el konuldu.

2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar

Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler, "Kara, Deniz, Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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