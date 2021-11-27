İstanbul'daki asayiş uygulamasında 498 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 498 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 212 noktada 1890 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1810 personelin katılımıyla 21.00-00.00 saatlerinde umuma açık yer denetimiyle sona eren "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 152 bin 593 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 498 şüpheli ile yoklama kaçağı 164 kişi yakalandı.

Uygulamada yapılan aramalarda 40 ruhsatsız tabanca/tüfek, 302 fişek, 12 adet ruhsatsız tabanca, 6 kilo 188 gram uyuşturucu madde, 163 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 610 lira ile 5 bin 725 dolar ve 160 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Uygulamada 777 umuma açık yer denetlenirken 10 kişiye idari işlem yapıldı, 4 bin 689 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 21 bin 551 araç ve 744 motosiklet kontrol edildi. 761 araç ve motosiklet ile 14 sürücüye işlem yapıldı, 5 araç trafikten men edildi, 49 bin 659 lira para cezası uygulandı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet