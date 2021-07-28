İstanbul'daki araç yoğunluğu yüzde 7 arttı

TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre İstanbul'daki araç sayısı 2021 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 arttı.

TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre İstanbul'daki araç sayısı 2021 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 arttı.

Pandemi kişisel ve izole alanların önemini artırdı. Şehir hayatında hastalık endişesiyle toplu ulaşım yerine özel araçlarla yolculuk tercih edilmeye başlandı. Son bir yılda İstanbul'da araç yoğunluğunun yüzde 7 arttığı görüldü.

TÜİK rakamlarından derlenen bilgilere göre 2021 yılı Haziran ayında İstanbul'da 4 milyon 541 bin 593 kayıtlı araç bulunuyor. Geçtiğimiz yılın aynı ayında İstanbul'da kayıtlı araç sayısı 4 milyon 237 bin 805 olarak kaydedilmişti. Dolayısıyla bir yılda araç sayısı İstanbul'da 303 bin 788 artmış oldu.

ÜLKE GENELİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜZDE 35,7 ARTTI

Türkiye genelinde ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,7 arttı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 104, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 86,3, motosiklette yüzde 46,9, otomobilde yüzde 35,4, traktörde yüzde 31,1, otobüste yüzde 21,7, kamyonda yüzde 17,3 ve kamyonette yüzde 16,3 arttı.

Haziran ayında 104 bin 316 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,8'ini otomobil, yüzde 30,2'sini motosiklet, yüzde 10,6'sını kamyonet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

(Ali Canberk Özbuğutu - İsmail Coşkun/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı