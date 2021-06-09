Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı
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Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı

Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kovid-19 aşısı BioNTech, Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) uygulanmaya başlandı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kovid-19 aşısı BioNTech, Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BioNTech aşısı için kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimliklerinin de devrede olduğunu, e-Nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınabileceğini bildirmişti.

Bu kapsamda, BioNTech aşıları artık ASM'lerde de vatandaşlara uygulanabilecek.

Aşılar 2-8 derecede saklanıyor

Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde uygulanmaya başlanmasının aşılama süreci için çok iyi olacağını ifade etti.

Uyar, BioNTech aşısının ASM'lerde saklanma koşullarına ilişkin, "Saklama koşulları artı 2-8, diğer SinoVac aşımız gibi, aynı şekilde saklanmaya devam ediyor. Aşı takip sisteminden de takip ediliyor. Takip sistemleri var. Hepsi ana merkeze bağlı. Onun için hiçbir sıkıntımız yok." bilgisini verdi.

Vatandaşların ASM'leri evleri gibi gördüklerini, bu nedenle aşılamanın onlar için çok daha rahat olacağını belirten Uyar, randevu alımının nasıl yapılacağını şöyle anlattı:

"MHRS ve e-Nabız üzerinden randevularını alacaklar. Orada seçenekler çıkacak. Herhangi bir özel hastane mi kamu mu yoksa aile sağlığı merkezi mi? Buradan seçimini yapacak ve randevu saatinde gelecek. İstediği aile sağlığı merkezine gidebilir. İlla kendi aile hekiminde olabilir diye bir şey yok. Yeter ki aşı olmayı istesin. Her yerde aşımızı uyguluyoruz."

Dr. Neslihan Uyar, Kadıköy'de aşılama oranının çok güzel olduğuna, vaka sayılarında da buna bağlı düşüş yaşandığına işaret ederek, "Ama bizim için bir kişi dahi çok önemli. Aşılanmamış kimse kalmasın çünkü tek silahımız. Toplum sağlığı ancak aşıyla bununla savaşabilir. Onun için lütfen herkesi aşıya bekliyoruz." mesajını verdi.

Acıbadem Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Mehmet Sinan Günay da bundan sonra SinoVac gibi BioNTech aşısının da ASM'lerde uygulanacağını hatırlatarak, randevuların açıldığını dile getirdi.

Dr. Günay, bu uygulamanın aşılama oranlarına pozitif etkisi olacağını düşündüğünü belirterek, "Vatandaşlar, Kovid-19 sürecinde bulaşı düşünerek hastaneye gitmeyi tercih etmiyorlardı. Şu anda ASM'lerde (BioNTech) uygulanıyor olması aşı oranlarını olumlu yönde etkileyecektir. Aşı dolabımız 2-8 derecede. Diğer aşılarımızda olduğu gibi güvenle saklayabiliriz." diye konuştu.

Günay, aşı olmada çekince yaşanacak herhangi bir durum olmadığını, vatandaşların aşı olmak için ASM'leri tercih edebileceklerini sözlerine ekledi.

Bu arada, aşılama programına dahil edilen müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri ile öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin de aşılanmasına bugünden itibaren başlandı.

Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı
Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı
Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı
Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı
Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı
Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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