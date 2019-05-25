İstanbul'daki Afyonkarahisarlılar, iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "23 Haziran seçimlerinde bütün hepinizi sandık başına bekliyoruz, tanıdıklarınızı, hemşehrilerimizi de başına sandık başına getirin, oylarınızı kullanın. Oy kullanmak çok önemli. Allah'ın izniyle İstanbul, daha da güzel olacak, İstanbul ve Türkiye uçacak." dedi.

Veysel Eroğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, İstanbul'da yaşayan Afyonkarahisarlılarla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İSKİ'de görev aldığını hatırlatan Eroğlu, o dönemden bu yana yapılan hizmetleri anlattı.

Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1989'dan 1994'e kadar dönemin belediye yönetimi sadece bir tek tesis olan çeşme açılışı yaptı. Lütfen İstanbul'u tekrar bu zihniyete teslim etmeyin. Biz, gece gündüz çalıştık, dünyanın her yerinde çalışmalar yaptık, Türkiye'de ve dünyada 2 milyon insana su götürdük. Netice itibarıyla bütün çalışmalar şevkle ve heyecanla oluyor. Dostluk olunca, Allah'ın yardımı da geliyor, ben buna yürekten inanıyorum. Özellikle şunu ifade ediyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan daha güzel işler yapacak. 23 Haziran seçimlerinde bütün hepinizi sandık başına bekliyoruz, tanıdıklarınızı, hemşehrilerimizi de başına sandık başına getirin, oylarınızı kullanın. Oy kullanmak çok önemli. Allah'ın izniyle İstanbul, daha da güzel olacak, İstanbul ve Türkiye uçacak."

Eroğlu, "Seçimlerde özellikle şer güçler birleşti, beş şehri teslim almak için hazırlık yapmışlar. Oyları çaldılar, sandıklara memur olmayan insanları atamışlar. Özellikle sisteme, bayrağa ve millete düşman insanları getirdiler. Maksatları İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i Afyonkarahisar'ı ve Antalya'yı almaktı. Neden Afyonkarahisar'ı almak istediler? Çünkü AK Parti Afyonkarahisar'da kuruldu. Biz el birliğiyle çalıştık ve Allah'a şükür Afyonkarahisar'da hizmetler devam ediyor etmeye de devam edecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Genel Müdürü Özcan Halaç da Ankara'da her sene gelenekselleşen iftar programının, İstanbul'da da geleneksel hale gelmesini istediklerini belirtti.

İstanbul'a ilk olarak 1990 yılında geldiğini kaydeden Halaç, o dönemde çekilen su sıkıntısını hatırlattı.

İstanbul'da yaşayan Afyonkarahisarlılar buluşma iftarına, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Hatice Dudu Özkal ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA