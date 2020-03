İstanbul'daki 7 okul maske ve tulum üretiyor OKULLARDA tek kullanımlık önlük ve tulum üretimi için İstanbul pilot il seçildi.

OKULLARDA tek kullanımlık önlük ve tulum üretimi için İstanbul pilot il seçildi. İstanbul'da bulunan 7 mesleki ve teknik anadolu lisesinde, maske üretimine başlandı. Prototip çalışmaları biten tulumların seri üretimine ise önümüzdeki günlerde başlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında meslek liselerinde üretim çeşitliliğini ve kapasitesini artırıyor. Öncelikle temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri üretimine odaklanan MEB, 81 ilde 54 bin okul ve pansiyonun temizlik ürünlerinin tamamını üretebilir duruma geldi. İkinci adımı atarak maske üretimine başlayan Bakanlık, özellikle sağlık çalışanları için hijyen açısından çok önemli olan tek kullanımlık önlük ve tulum üretimi için de çalışmalara başladı. Tulumların seri üretimine ise önümüzdeki günlerde başlanacak.

"HEDEFİMİZ GÜNDE 20 BİN ADET ÜRETMEK"

Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sevgi Deniz, "Okulumuz Levent Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ile Rüştü Akın Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi olarak birlikte çalışıyoruz. Çin'de koronavirüs vakası çıktıktan sonra biz zaten araştırmalarımıza başlamıştık çünkü ileride buna ihtiyaç duyulacağına dair bir fikrimiz oluşmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın direktifleri ile çok hızlı bir şekilde mevcut olan atölyemizi yeniledik ve maske üretimine hazır hale getirdik. Tabii burada ekipman eksiğimiz oluştu, MEB, Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve müdür yardımcıları büyük bir destek vererek eksik olan ekipmanlar temin edildi ve aynı gün, kurulduğu gün üretime başlamış hale geldik. Mesleki eğitim çok önemli bir noktada aslında. Ülkenin koşulları ne olursa olsun, ihtiyaç halinde, kriz dönemlerinde her türlü desteği vermeye ve atölyelerini her saatte açıp, üretime hazır hale getirmeye hazır bir reflekse sahip. Biz de harekete geçip, hızlı bir şekilde üretimimize başladık. Şu anda bitmiş olarak günde 5 bin adet üretiyoruz. Ama her gün kalitemizi biraz daha iyileştirmek için çalışmalarımızı dürdürüyoruz. Kapasitemizi geliştirmek için daha büyük bir gayret gösteriyoruz. Bunu 10 bine ve daha sonra 20 bine çıkartma hedefimiz var. Çok kısa sürede hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Ülkedeki bu ihtiyacı gidermek için ekip arkadaşlarım da özveri ile çalışıyor. Gerçekten çok yoğun bir talep var. Gelen talepleri şu anda karşılayamıyoruz çünkü şu anda sadece İstanbul Valiliği ve MEB'e ürettiklerimizi gönderiyoruz. Yakın bir zamanda inşallah tüm talepleri karşılayabilir bir noktaya geleceğiz" dedi."16 SAAT 2 VARDİYA ÇALIŞIYORUZ"Atölyede üretim bandında normalde öğrencilerin olduğunu dile getiren Deniz, "Aslında, bizim eğitim sistemimizde üretim bandında öğretmen ve öğrenciler olur ama ülkenin şu anki durumunda öğrenciyi atölyeye getiremiyoruz. Mesleki eğitim modelimiz ile birlikte tüm çalışanlarımızdan gönüllü olanlarla beraber biz üretime başladık. Gönüllü olan öğretmenlerimiz, çalışanlarımıza, idareciler, biz hepimiz görevimizin başında günde 16 saat 2 vardiya olarak üretimimizi sürdürmekteyiz. Hijyen koşullarına çok önem veriyoruz. Tüm çalışanlarımız gerekli iş güvenliği ve hijyen önlemlerin almış durumda. 20 çalışanla birlikte sürdürüyoruz üretimi. İleriki dönemde bize katılan başka arkadaşlar da olacak" şeklinde konuşu.

TULUM ÜRETİMİNDE 7, MASKE ÜRETİMİNDE 5 OKUL Deniz, sözlerine şöyle devam etti: "Tulum üretiminde 7, maske üretiminde 5 okul üretime geçmiş durumda. Biz ilk üretime başlayan okuluz. Atölyede hijyenik maske üretiyoruz. Kullandığımız kumaş anti bakteriyel özellikte, 60 gram ağırlığında. 3 kat olarak çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde, dışarıdan koruma amaçlı maskelerimiz buradan hemen paketlemeye geçiyoruz"

TULUMLAR ISI VE SIVI GEÇİRMİYORTulum üretimi ile ilgili bilgiler veren Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Meral Benli ise, "Maske üretiminin yanında, içinde bulunduğumuz duruma istinaden bu hijyenik tulumlara da ihtiyaç duyuldu. Okulumuz bu üretime de başladı. kullandığımız kumaşlar itibarıyla, maske üretiminde kullandığımız dokusuz yüzey kumaşın üstüne kaplama yaparak, ısı ve sıvı geçirgenliği olmayan bir kumaş özelliği var. Bu özellikteki kumaşın anti bakteriyel olmasının yanında dezenfektan ve ilaçlama işlemi yapanlar da kullanabiliyor. Üretimin prototipi bitti. Seri üretime önümüzdeki günlerde başlayacağız. Biz de meslek liseleri olarak bu üretim faaliyetlerinin içinde bulunmaktan çok mutluyuz, gururluyuz. Tek kullanımlık, birkaç bedende üretim yapıyoruz. Şu anda taleplerimiz var zaten, tulum konusunda da siparişler geliyor" dedi. İstanbul'da maske ve tulum üretimi yapacak Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri işe şunlar: Bu okullar, Beşiktaş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çekmeköy Taşdelen İSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyoğlu İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beşiktaş Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

- İstanbul

Kaynak: DHA