İSTANBUL'DAKİ 7 OKUL MASKE VE TULUM ÜRETİYOR
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL'DAKİ 7 OKUL MASKE VE TULUM ÜRETİYOR - Haberler
Anadolu Lisesi, İstanbul, Güncel

İSTANBUL'DAKİ 7 OKUL MASKE VE TULUM ÜRETİYOR

OKULLARDA tek kullanımlık önlük ve tulum üretimi için İstanbul pilot il seçildi.

24.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:39
İSTANBUL'DAKİ 7 OKUL MASKE VE TULUM ÜRETİYOR
OKULLARDA tek kullanımlık önlük ve tulum üretimi için İstanbul pilot il seçildi. İstanbul'da bulunan 7 mesleki ve teknik anadolu lisesinde, maske üretimine başlandı. Prototip çalışmaları biten tulumların seri üretimine ise önümüzdeki günlerde başlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında meslek liselerinde üretim çeşitliliğini ve kapasitesini artırıyor. Öncelikle temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri üretimine odaklanan MEB, 81 ilde 54 bin okul ve pansiyonun temizlik ürünlerinin tamamını üretebilir duruma geldi. İkinci adımı atarak maske üretimine başlayan Bakanlık, özellikle sağlık çalışanları için hijyen açısından çok önemli olan tek kullanımlık önlük ve tulum üretimi için de çalışmalara başladı. Tulumların seri üretimine ise önümüzdeki günlerde başlanacak.

"HEDEFİMİZ GÜNDE 20 BİN ADET ÜRETMEK"

Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sevgi Deniz, "Okulumuz Levent Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ile Rüştü Akın Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi olarak birlikte çalışıyoruz. Çin'de koronavirüs vakası çıktıktan sonra biz zaten araştırmalarımıza başlamıştık çünkü ileride buna ihtiyaç duyulacağına dair bir fikrimiz oluşmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın direktifleri  ile çok hızlı bir şekilde mevcut olan atölyemizi yeniledik ve maske üretimine hazır hale getirdik. Tabii burada ekipman eksiğimiz oluştu, MEB, Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve müdür yardımcıları büyük bir destek vererek eksik olan ekipmanlar temin edildi ve aynı gün, kurulduğu gün üretime başlamış hale geldik. Mesleki eğitim çok önemli bir noktada aslında. Ülkenin koşulları ne olursa olsun, ihtiyaç halinde, kriz dönemlerinde her türlü desteği vermeye ve atölyelerini her saatte açıp, üretime hazır hale getirmeye hazır bir reflekse sahip. Biz de harekete geçip, hızlı bir şekilde üretimimize başladık. Şu anda bitmiş olarak günde 5 bin adet üretiyoruz. Ama her gün kalitemizi biraz daha iyileştirmek için çalışmalarımızı dürdürüyoruz. Kapasitemizi geliştirmek için  daha büyük bir gayret gösteriyoruz. Bunu 10 bine ve daha sonra 20 bine çıkartma hedefimiz var. Çok kısa sürede hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Ülkedeki bu ihtiyacı gidermek için ekip arkadaşlarım da özveri ile çalışıyor. Gerçekten çok yoğun bir talep var. Gelen talepleri şu anda karşılayamıyoruz çünkü şu anda sadece İstanbul Valiliği ve MEB'e ürettiklerimizi gönderiyoruz. Yakın bir zamanda inşallah tüm talepleri karşılayabilir bir noktaya geleceğiz" dedi.  "16 SAAT 2 VARDİYA ÇALIŞIYORUZ"Atölyede üretim bandında normalde öğrencilerin olduğunu dile getiren Deniz, "Aslında, bizim eğitim sistemimizde üretim bandında öğretmen ve öğrenciler olur ama ülkenin şu anki durumunda öğrenciyi  atölyeye getiremiyoruz. Mesleki eğitim modelimiz ile birlikte tüm çalışanlarımızdan gönüllü olanlarla beraber biz üretime başladık. Gönüllü olan öğretmenlerimiz, çalışanlarımıza, idareciler, biz hepimiz görevimizin başında günde 16 saat 2 vardiya olarak üretimimizi sürdürmekteyiz. Hijyen koşullarına çok önem veriyoruz. Tüm çalışanlarımız gerekli iş güvenliği ve hijyen önlemlerin almış durumda. 20 çalışanla birlikte sürdürüyoruz üretimi. İleriki dönemde bize katılan başka arkadaşlar da olacak" şeklinde konuşu. 

TULUM ÜRETİMİNDE 7, MASKE ÜRETİMİNDE 5 OKUL Deniz, sözlerine şöyle devam etti:  "Tulum üretiminde 7, maske üretiminde 5 okul üretime geçmiş durumda. Biz ilk üretime başlayan okuluz. Atölyede hijyenik maske üretiyoruz. Kullandığımız kumaş anti bakteriyel özellikte, 60 gram ağırlığında. 3 kat olarak çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde, dışarıdan koruma amaçlı maskelerimiz buradan hemen paketlemeye geçiyoruz"

TULUMLAR ISI VE SIVI GEÇİRMİYORTulum üretimi ile ilgili bilgiler veren Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Meral Benli ise, "Maske üretiminin yanında, içinde bulunduğumuz duruma istinaden bu hijyenik tulumlara da ihtiyaç duyuldu. Okulumuz bu üretime de başladı. kullandığımız kumaşlar itibarıyla, maske üretiminde kullandığımız dokusuz yüzey kumaşın üstüne kaplama yaparak, ısı ve sıvı geçirgenliği olmayan bir kumaş özelliği var. Bu özellikteki kumaşın anti bakteriyel olmasının yanında dezenfektan ve ilaçlama işlemi yapanlar da kullanabiliyor. Üretimin prototipi bitti. Seri üretime önümüzdeki günlerde başlayacağız. Biz de meslek liseleri olarak bu üretim faaliyetlerinin içinde bulunmaktan çok mutluyuz, gururluyuz. Tek kullanımlık, birkaç bedende üretim yapıyoruz. Şu anda taleplerimiz var zaten, tulum konusunda da siparişler geliyor" dedi. İstanbul'da maske ve tulum üretimi yapacak Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri işe şunlar:  Bu okullar, Beşiktaş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çekmeköy Taşdelen İSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyoğlu İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beşiktaş Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 

Görüntü Dökümü:  --------------------------------  -Öğretmenler ile röp. -Atölyeden görüntüler-Genel ve detay 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi Haberler
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi
NATO askerleri koronavirüse yakalandı, 1500 kişi karantinaya alındı Haberler
NATO askerleri koronavirüse yakalandı, 1500 kişi karantinaya alındı
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı Haberler
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı Haberler
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Ezgi Mola Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Tamer Tuna Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DAKİ 7 OKUL MASKE VE TULUM ÜRETİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 17:49:09. #1.14#
title