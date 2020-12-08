İSTANBUL- 629 fırında gramaj ve fiyat denetimi yapıldı
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İSTANBUL- 629 fırında gramaj ve fiyat denetimi yapıldı

08.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:26

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kentteki 629 fırında gramaj-fiyat ve tarife denetimi yapılırken, kurallara uygun olarak çalışmayan fırınlardan savunma istendi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kentteki 629 fırında gramaj-fiyat ve tarife denetimi yapılırken, kurallara uygun olarak çalışmayan fırınlardan savunma istendi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren ekmek fırınlarında "gramaj/fiyat/tarife dışı üretim ve satış yapıldığı" yönündeki yoğun şikayetler nedeniyle sabah saatlerinde denetimlerde bulundu.

Başta Zeytinburnu, Esenyurt ve Şişli gibi ilçelerdeki 629 fırını kontrol eden ekipler, kurallara uygun satış yapmayan bazı fırınlardan da savunma istedi.

Denetimlerde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerine polis memurları da eşlik etti.

İSTANBUL- 629 fırında gramaj ve fiyat denetimi yapıldı
İSTANBUL- 629 fırında gramaj ve fiyat denetimi yapıldı
İSTANBUL- 629 fırında gramaj ve fiyat denetimi yapıldı
İSTANBUL- 629 fırında gramaj ve fiyat denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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