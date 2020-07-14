İstanbul'daki 41 ana darbe girişimi davasında sanıklara ceza yağdı FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik İstanbul'da açılan 41 ana darbe girişimi davasında, sanıklara ceza yağdı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik İstanbul'da açılan 41 ana darbe girişimi davasında, sanıklara ceza yağdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Darbe girişiminde yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul'da 41 ana darbe girişimi davası açıldı. Yargılama sürecinin hızlanması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde ayrı heyetler kuruldu ve duruşmalar Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı ile Kartal'daki Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonlarda, Bakırköy Adliyesi'ndeki Konferans Salonu'nda, Silivri Alibey Spor Salonu'nda ve Mimar Sinan Spor Salonu'nda görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali gibi ana darbe girişimi davalarının tamamı yerel mahkemelerce karara bağlandı.

Ana darbe girişimi davasında sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

'İstanbul'daki ana darbe davası' İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 17 Nisan 2018'de karara bağlandı. Mahkeme heyeti, eski tümgeneral Fethi Alpay, eski tuğgeneraller Eyyüp Gürler ve Özkan Aydoğdu, eski kurmay albaylar Mehmet Kapan, Müslüm Kaya, Nebi Gazneli, Ahmet Gümüş, Ömer Faruk Özköse ve kurmay albay Sadık Cebeci, eski kurmay yarbaylar Fatih Karakaya ve Şakir Çakır ile eski kurmay binbaşı Murat Yanık'ı 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, eski tuğgeneral Yüksel Durak'ı 'görevi kötüye kullanma' suçundan 10 ay, 'silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçundan da 5 yıl 2 ay 15 gün olmak üzere toplamda 3 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanıklar Muzaffer Düzenli, Fethi Alpay, Murat Yanık, Özkan Aydoğdu ve Eyyüp Gürler'i 87 kişinin ölümünden sorumlu oldukları gerekçesiyle 'nitelikli kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran mahkeme, sanıklar Müslüm Kaya ile Nebi Gazneli'yi de 'bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme' suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Fatih Karakaya ve Mehmet Kapan'ı 43 kişiye karşı 'bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme' ve 'bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve çocuğu kasten öldürme' suçlarından 43'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, sanık Sadık Cebeci'yi ise 14 kişiye yönelik 'kasten öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü işgal davasında sanıklara ceza yağdı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit edilmesine ilişkin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde 134 sanığın yargılandığı davayı 12 Temmuz 2018'de karara bağlayan mahkeme heyeti, 72 sanığı 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 22 sanığı ise 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 17 yıl 7'şer, 5 sanığı da 15'er yıl hapse mahkum etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar eski yarbay Turgay Ödemiş ve eski binbaşı Ahmet Taştan'ın 'anayasayı ihlal' ve 'kasten öldürme' suçlarından 35'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Heyet, farklı suçlardan Ahmet Taştan'ın 3 bin 343 yıl, Turgay Ödemiş'in ise 3 bin 323 yıl hapse çarptırılmasına karar verdi.

Davada, birçok sanığın 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, 44 sanığın beraatine hükmetti.

İBB'yi işgal davasında 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgaline ilişkin davada İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski albay Zeki Demir, İBB eski Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve AFAD eski İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 31 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.

8 sanığı 'kasten öldürme' suçundan 14'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu sanıkları 182 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işledikleri gerekçesiyle 2 bin 912'şer yıl hapse mahkum etti.

31 eri 14 kişinin şehit olmasına neden oldukları gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan 14'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran mahkeme, bu sanıkları 182 kişiye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işledikleri gerekçesiyle 2 bin 426'şar yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, 11 sanığın ise beraat etti.

Öte yandan, ilk derece mahkemelerince karara bağlanan davaların bir kısmı Yargıtay tarafından kısmen bozuldu ve bazı sanıklar yönünden yeniden görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA