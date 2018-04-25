İstanbul'daki 4 Ofisten Biri Boş

UĞUR ASLANHAN - Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden, İstanbul'daki toplam nitelikli ofis arzı 5,79 milyon metrekareye ulaştığını belirterek, "Toplam nitelikli ofislerin yüzde 24,03'ü boş. Yani her 4 ofisten birinin boş olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Gönden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 sonu itibarıyla İstanbul'daki toplam nitelikli ofis arzının 5,79 milyon metrekareye ulaştığını kaydederek, ayrıca inşaatı devam eden yaklaşık 2 milyon metrekarelik ofis olduğunu, bunların da arz durumunun bulunduğunu söyledi.

Nitelikli ofis arzının yaklaşık yüzde 65'inin Avrupa yakasında bulunduğunu dile getiren Gönden, Şişli ve Sarıyer'de yer alan ve merkezi iş alanını oluşturan Levent ve Maslak ofis bölgelerinin 771 bin metrekare ve 838 bin metrekare ile başı çektiği bilgisini verdi.

Gönden, Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde yer alan havalimanı bölgesinde 670 bin metrekarelik ofis bulunduğunu ifade ederek, Anadolu yakasında ise Ümraniye'nin 714 bin metrekarelik ofis arzı ile başı çektiğini, onu 287 bin metrekare ile Ataşehir bölgesinin takip ettiğini aktardı.

Gönden, nitelikli ofislerin doluluk oranlarına değinerek, toplam nitelikli ofislerin yüzde 24,03'ünün boş olduğu bilgisini verdi. Gönden, bu orana bakıldığında şehir genelindeki her 4 ofisten birinin boş olduğunu ifade etti.

Tuğra Gönden, "Boşluk oranında başı yüzde 50 ile Kozyatağı-Göztepe-İçerenköy bölgesi ve Mecidiyeköy çekiyor. Onu yüzde 33 ile Ataşehir takip ediyor." dedi.

Altunizade'de boş ofis oranının yüzde 5'in altında kaldığına dikkati çeken Gönden, bu oranın Ümraniye'de yüzde 14, Maslak'ta 20,7, Levent'te yüzde 23,8 olarak ortalamanın altında gerçekleştiğini aktardı.

"Fiyatlar 3 yılda yüzde 20-30 düştü"

Gönden, son 2 yılda özellikle hızla artan döviz kurları ve nitelikli ofis arzı ile birlikte ofis kiralarının baskı altına girdiğini kaydederek, döviz kuru artış oranı ile paralel olarak kiraların düştüğünü söyledi.

Boşluk oranı daha düşük olan bölgelerde bu eğilimin daha geç kendini gösterdiğini aktaran Gönden, özellikle kısa zamanda ciddi oranda arzın arttığı bölgelerde fiyatların daha hızlı düştüğünü aktardı.

Gönden, son 2 yılda ofis kiralama fiyatlarının kurun artışına paralel olarak ortalama yüzde 20-30 düştüğünü bildirdi.

Halihazırda en yüksek ofis kiralama fiyatının metrekaresi 35 dolarla Levent'in çektiğini dile getiren Gönden, onu metrekaresi 28 dolarla Maslak'ın, 25 dolarla Ataşehir'in, 22 dolarla Esentepe-Gayrettepe bölgesinin, 20 dolarla Ümraniye'nin takip ettiğini anlattı.

Gönden, dünya metropollerine bakıldığında İstanbul fiyatlarının yüksek olmadığına dikkati çekerek, ofislerin aylık metrekare kirasının Londra'da 98 sterlin, Paris'te 68 avro, Moskova'da 58 dolar, Milano'da 45 avro, Frankfurt'ta 42 avro, Madrid'de 32,75 avro, Varşova'da 23 avro, Lizbon'da 20 avro, olduğunu sözlerine ekledi.