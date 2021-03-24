İstanbul'daki 127 meslek lisesi "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" ile dönüşüyor

İstanbul'da, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında 127 meslek lisesinde dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde başarılı performans gösteren meslek liselerinde maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık önlük ve tuluma kadar ihtiyaç duyulan birçok ürün üretildi.

Bunun akabinde hayata geçirilen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde belirlediği 1000 meslek lisesinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda İstanbul'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesinde 127 meslek lisesinde başlayan dönüşüm çalışmaları, Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi koordinatörlüğünde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi, Ölçme ve Değerlendirme Şubesi ve Strateji Geliştirme Şubesi iş birliğiyle çok kapsamlı bir biçimde sürdürülüyor.

5 temada dönüşüm

Odağında, mesleki eğitimde son yıllarda yaşanan iyileşmenin tüm meslek okullarına yaygınlaştırılması ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılması yer alan proje, 5 temadan oluşuyor.

Birinci tema, belirlenen okulların eğitim öğretim ortamlarının iyileştirilmesini içeriyor. İkinci tema, belirlenen okullarda görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerin hem kişisel gelişim destekleri, hem de temel beceri eğitimi destekleri üzerine yapılan çalışmaları merkeze alıyor.

Üçüncü ve dördüncü tema, belirlenen okullardaki öğrencilerin kişisel gelişim destekleri ve temel beceri eğitimi çalışmalarını kapsarken, beşinci tema ise belirlenen okullarda eğitim öğretim gören öğrenci velilerinin her yönüyle gelişimlerine destek sağlamak ve toplum temelli okul bakış açısını desteklemek üzerine kuruldu.

"Proje kapsamındaki okullarımızı çok boyutlu şekilde destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, projenin bir yılda tamamlanacağını bildirdi.

Kentteki 127 okulun seçiminde öğrencilerin devamsızlık durumları, akademik başarısı, sınıf tekrarı yapan öğrenci oranı ve örgün eğitim dışına çıkan öğrenci oranı gibi kıstaslar kullanıldığını aktaran Yazıcı, "Vurgulamak isterim ki proje kapsamındaki okullarımızı çok boyutlu şekilde destekliyoruz. Proje sonunda bu okullarımızda ciddi iyileşme sağlayacağımıza inancımız tam. Okullarımızı ziyaret ettiğimizde bunu görüyorum. Umuyorum ki böylece mesleki eğitimin kalitesini tüm okullarımızda artıracağız. Zaten mesleki eğitimde kalitenin artması dolaylı olarak eğitim sistemimizdeki okullar arası başarı farkının azaltılmasına da katkıda bulunacak." değerlendirmesini yaptı.

Öğrencilere yönelik destek eğitim programları kapsamında seminerler verildiğini belirten Yazıcı, okul yöneticilerine ve öğretmenlere yönelik eğitim programlarının devam ettiğini kaydetti.

Serbest zaman etkinliklerinin daha nitelikli hale gelmesi için kurumsal iş birliği ile hareket ettiklerini ifade eden Yazıcı, bu konudaki çalışmaların da okulların durumuna ve çevresine göre yapıldığını aktardı.

Ölçme, değerlendirme ve kurumsal iş birlikleri

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ne katkı sunan, İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından öğrencilere 97 bin 11 konu tarama testi gönderildi. 14 bin 900 öğretmene iki ayrı oturumda ölçme değerlendirme teknikleri alanında eğitim verildi. Okuma kültürü kazanımı açısından önem arz eden Z kütüphaneler kurulmaya başlandı.

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ile afet eğitimleri, Doğuş Holding ile ileri sürüş teknikleri ve güvenli trafik eğitimleri, destek patent ile sınai haklar üzerine iş birlikleriyle okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin kişisel gelişim destekleri üzerine yapılan planlamalar doğrultusundaki uygulamalar hayata geçirildi.

Proje kapsamında bulunan okullar, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM), Halk Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri ile eşleştirildi ve ortak çalışmalara başlandı.

Önceliğin akran eğitimlerine verildiği bu uygulamaları, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesinin ortalama 10 bin öğretmenin katılımıyla öğretmenlere verilecek eğitim taleplerinin belirlenmesi amacıyla yaptığı anket uygulaması izledi. İki oturumda 848 öğretmen ile yapılan deneyim paylaşım günleri kapsamında sektörden uzman kişilerle etkinlik düzenlendi.

Farklı destek programları

Akademisyen öğretmen buluşmaları kapsamında, yine iki oturumda 600 öğretmen ile akademisyen buluşması gerçekleştirildi.

Strateji Geliştirme Şubesi tarafından özel eğitim sınıfı bulunan okullarda bu sınıflarda derse giren 400 öğretmene eğitim verildi. Özel Eğitim Rehberlik Şubesince düzenlenen "Okulda Motivasyon" konulu seminere ise 2 bin 750 öğretmen katıldı.

Öğrencilerimizin temel ve akademik beceri eksikliklerini telafi etmeye yönelik destek eğitim programları ise çok boyutlu bir şekilde uygulandı. Öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik farklı destek programları kapsamında 3 bin öğrenciye, "Öfkemi Yönetiyorum-Motivasyon-Okula Uyum" seminerleri ile ulaşıldı.

Veli destekleri

Öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim düzeylerini artırmalarına yönelik eğitim destekleri sunumu için de bir dizi çalışma başlatıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, velilere yönelik açılacak olan kurs taleplerinin belirlenmesi amacıyla 15 bin velinin katılımıyla anket düzenledi. Anket kapsamında okuma yazma bilmeyen, erken okul terki oranları tespit edilerek okul müdürlükleri aracılığıyla veliler, halk eğitim merkezleri ile açık öğretim kurumlarına yönlendirildi.

Yönetici ve öğretmenlere ise 4 ilçede 200 öğretmene ilk yardım kursu verildi. Velilerin talepleri doğrultusunda meslek edindirme ve hobi kurslarının açılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu