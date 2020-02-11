İSTANBUL'DAKİ "10 NUMARA YAĞ" OPERASYONLARI KAMERADA

11.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:43

İstanbul'da düzenlenen dört ayrı operasyonda '10 numara yağ' olarak bilinen 14 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak olarak toplanan atık yağların "10 Numara Yağ" olarak bilinen karışımla akaryakıt haline getirilerek depolandığını ardından satışının yapıldığını belirledi. Çalışma başlatan kaçakçılık polisi, dört adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, 28 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde Bahçelievler, Başakşehir, Silivri ve Küçükçekmece'deki depolara operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen dört ayrı operasyonda fiber tank ve yer altı tanklarına gizlenmiş 14 bin 800 lire kaçak akaryakıt ele geçirilirken, Bayram B. (24), İshak Ş. (52), İsmail K. (33), Cuma A. (32) Coşkun D. (61) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.Operasyon anları polis kamerasına yansırken, görüntülerde kaçakçılık polisiyle birlikte adreslere girdiği ve ardından şüpheli kişileri gözaltına aldıkları görülüyor. Ardından yapılan aramalarda yer altına gömülmüş yakıt tankları bulunuyor ve çıkartılıyor. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, " Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet " suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü----Operasyon anı Şüphelilerin gözaltına alınmasıYapılan aramalarYeraltına gömülmüş depoların çıkartılması

Kaynak: DHA

- İstanbul