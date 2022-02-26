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İstanbul'da zincirleme trafik kazası TEM otoyolunda yoğunluğa neden oldu

AA, Tansel Parlak - Güncel
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İstanbul'da zincirleme trafik kazası TEM otoyolunda yoğunluğa neden oldu

TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik akışında yoğunluk yaşandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik akışında yoğunluk yaşandı.

TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halindeki 16 H 3423 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 EY 7708 plakalı otomobile çarptı. Duramayan tır, önüne aldığı otomobille 1 minibüs ve 3 otomobille daha çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanan olmayan kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı.

AA / Tansel Parlak - Güncel

Fatih Sultan Mehmet, TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel, Haberler

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