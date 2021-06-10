Zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 6 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 6 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 1'i eski banka çalışanı 6 kişi, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 1'i eski banka çalışanı 6 kişi, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Libya uyruklu doktor G.A.A.B'nin banka hesabındaki 200 bin doların, bilgisi dışında farklı hesaplara aktarıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, eski banka çalışanı M.S'nin hesaptaki parayı, irtibatlı olduğu kişilerin hesapları ile kendi hesabına aktardığını belirledi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, M.S'nin de arasında bulunduğu 6 kişi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dekont, belge, dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 6 kişi yakalandı
Zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 6 kişi yakalandı
Zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 6 kişi yakalandı
Zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 6 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Kağıthane'de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler
Kağıthane'de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler
HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
Çavuşoğlu: '(ABD'nin) Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma...
Çavuşoğlu: "(ABD'nin) Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Muharrem İnce Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Beren Saat Rahşan Gülşan Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 6 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 10:00:39. #1.13#

title