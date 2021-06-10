İstanbul'da dolandırıcı operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da dolandırıcı operasyonu: 6 gözaltı İstanbul'da, 'zimmet' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yaptıkları gerekçesi ile aranan ve Libyalı bir doktorun bankadaki hesabında bulunan 200 bin doları kendi hesaplarına usulsüz olarak aktardıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.