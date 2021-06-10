İstanbul'da dolandırıcı operasyonu: 6 gözaltı
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İstanbul'da dolandırıcı operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da dolandırıcı operasyonu: 6 gözaltı İstanbul'da, 'zimmet' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yaptıkları gerekçesi ile aranan ve Libyalı bir doktorun bankadaki hesabında bulunan 200 bin doları kendi hesaplarına usulsüz olarak aktardıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da dolandırıcı operasyonu: 6 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da, 'zimmet' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yaptıkları gerekçesi ile aranan ve Libyalı bir doktorun bankadaki hesabında bulunan 200 bin doları kendi hesaplarına usulsüz olarak aktardıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da dolandırıcı operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul'da dolandırıcı operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul'da dolandırıcı operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul'da dolandırıcı operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

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