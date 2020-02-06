İstanbul'da zehir tacirlerine darbe: 25 tutuklama

06.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:30

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'un 10 ilçesinde ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Saç tokalarının içerisinde keçelere gizlenmiş uyuşturucu maddenin de bulunduğu operasyonlarda toplam 27 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 25'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik 17 Ocak ile 3 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'un 10 ilçesi ile Kocaeli'nin Darıca ilçesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda milyonlarca lira değerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere 27 şahıs yakalandı. Şahıslardan 25'i adli makamlarca tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAÇ TOKASINA UYUŞTURUCU GİZLEMİŞLER

Operasyonlarda 90 kilo 405 gram extacy hap, 33 kilo 373 gram katı halde metamfetamin, 5 kilo 770 gram sıvı halde metamfetamin, 52 kilo 100 gram eroin, saç tokalarının fiyonklarının iç kısmında bulunan keçelerin arasına gizlenmiş 8 kilo 500 gram captagon, 3 kilo 700 gram Hint keneviri, 2 kilo 800 gram marihuano ile birlikte 4 adet tabanca, hassas terazi ve mermi ele geçirildi.

(Serdar Ünal/İHA)

Kaynak: İHA