İstanbul'da Zafer Bayramı etkinlikleri

26.08.2019 18:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılının coşkuyla kutlanması için şehrin birçok noktasında etkinlikler gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, milli mücadelenin kaderini değiştiren büyük zaferin 97. yılı, İBB'nin düzenleyeceği etkinliklerle bayram havasında kutlanacak.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman askerlerin ve milletin azim ve kararlılığının eseri olan büyük zaferin heyecanı kentin her yerinden hissedilecek.

Programlar çerçevesinde Taksim Meydanı, Taksim Meydanı Metro İstasyonu, Pendik Sahili, Üsküdar Meydanı, Avcılar Sahil Parkı, Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı, Miniatürk ve Esenler'de etkinlikler yapılacak.

Konserler, su ve ışık gösterileri

Etkinlikler kapsamında ressam Cemal Akyıldız'ın Mustafa Kemal Atatürk Gravür Sergisi, Taksim Meydanı metro istasyonu girişinde görülebilecek. Bir Cumhuriyet ve İstanbul sevdalısı olan Cemal Akyıldız, Türkiye'de gravür tekniğiyle resim sanatının son temsilcisi olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, kutlamalar için kentin çeşitli noktaları ay yıldızlı bayrakla donatılırken, etkinlik programı toplu ulaşım araçlarının bilgi ekranlarında da görülebilecek.

30 Ağustos'ta Üsküdar'da düzenlenecek kutlamalarda, Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesli beşlisi olan Golden Horn Brass ve Candan Erçetin dinleyenlere müzik ziyafeti verecek. Ardından gerçekleşecek su, ışık, lazer ve pyro gösterileriyle görsel şölen yaşanacak.

Pendik Sahilinde İBB Kent Orkestrası konseri, Avcılar Sahil Parkı'nda Koray Avcı konseri, Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı'nda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin Klasik Türk Müziği konseri gerçekleştirilecek, Miniatürk'te masal dinletisi yapılacak, Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde Nazım Hikmet'in eserinden uyarlama Kuvay-ı Milliye Destanı isimli tiyatro oyunu sergilenecek.

Kaynak: AA