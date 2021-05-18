İSTANBUL'DA YÜZLERCE ARAÇLIK İSRAİL PROTESTOSU

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHAİstanbul'da bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri yüzlerce araçlık konvoy oluşturarak, İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.