İSTANBUL'DA YÜZLERCE ARAÇLIK İSRAİL PROTESTOSU
Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHAİstanbul'da bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri yüzlerce araçlık konvoy oluşturarak, İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.
Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA
İstanbul'da bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri yüzlerce araçlık konvoy oluşturarak, İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.
İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için, Sivil Toplum Kuruluş(STK)'larının çağrısı üzerine saat 19.30'da Vatan Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi araç konvoyu oluşturdu. Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları asan sürücüler, yol boyunca korna çalarak İsrail aleyhine sloganlar attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı