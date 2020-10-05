İstanbul'da yüzlerce araçla Azerbaycan'a destek konvoyu
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İstanbul'da yüzlerce araçla Azerbaycan'a destek konvoyu

05.10.2020 22:18 | Son Güncelleme: 05.10.2020 22:35

İstanbul'da Azerbaycan'a destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, yüzlerce araçla konvoy oluşturdu.

İstanbul'da Azerbaycan'a destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, yüzlerce araçla konvoy oluşturdu.

Azerbaycan'a destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, yüzlerce araçlık konvoyla İstanbul'da tur attı. Konvoy boyunca araçlardan Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in seslendirdiği "Çırpınırdı Karadeniz" isimli parça ve Azerbaycan'a destek sloganları yükseldi. Öte yandan konvoy nedeniyle zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.

-İHA-

İstanbul'da yüzlerce araçla Azerbaycan'a destek konvoyu
İstanbul'da yüzlerce araçla Azerbaycan'a destek konvoyu
İstanbul'da yüzlerce araçla Azerbaycan'a destek konvoyu
İstanbul'da yüzlerce araçla Azerbaycan'a destek konvoyu
İstanbul'da yüzlerce araçla Azerbaycan'a destek konvoyu
İstanbul'da yüzlerce araçla Azerbaycan'a destek konvoyu
İstanbul'da yüzlerce araçla Azerbaycan'a destek konvoyu
İstanbul'da yüzlerce araçla Azerbaycan'a destek konvoyu
İstanbul'da yüzlerce araçla Azerbaycan'a destek konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER

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