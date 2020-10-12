İslahiye'de yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
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İslahiye'de yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

12.10.2020 08:31 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:01

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İslahiye Cumhuriyet İlkokuluna gelen öğrenci ve velileri okullara sosyal mesafe, maske ve tedbirlerle alındı.

Yeniden okula başlamanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler heyecanlı ve sevinçli olduklarını belirterek okulu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediklerini söyledi.

Öğrenci velileri de aynı heyecanı yaşadıklarını uzun süre sonra çocuklarını okula gönderebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Veliler, kovid-19 dolayısıyla tedbirleri alarak çocuklarını okula gönderdiklerini kaydetti.

Okul girişinde sosyal mesafeyle içeri alınan öğrenci ve veliler çocuklarını okula sırayla gönderdi.

İslahiye'de yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
İslahiye'de yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
İslahiye'de yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
İslahiye'de yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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