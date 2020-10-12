İslahiye'de yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı.