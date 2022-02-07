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İstanbul'da Yunanistan Protestosu

DailyMotion.com - Güncel
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İstanbul'da çok sayıda STK, Yunanistan sınırı yakınlarında 19 göçmenin donarak hayatını kaybetmesini protesto etmek için İstanbul'daki Yunanistan Başkonsolosluğu önünde toplandı.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul'da çok sayıda STK, Yunanistan sınırı yakınlarında 19 göçmenin donarak hayatını kaybetmesini protesto etmek için İstanbul'daki Yunanistan Başkonsolosluğu önünde toplandı. Konsolosluk yakınında bir araya gelen yaklaşık 300 protestocu, Yunanistan'ın mültecilere yönelik tutumunu protesto etti

DailyMotion.com - Güncel

Sivil Toplum Kuruluşları, Yunanistan, Protesto, İstanbul, Güncel, Haber

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