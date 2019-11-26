İstanbul'da, yüksekten düştüğünde karnına demir saplanan işçi hastaneye kaldırıldı
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İstanbul'da, yüksekten düştüğünde karnına demir saplanan işçi hastaneye kaldırıldı

Küçükçekmece'de dengesini kaybederek düşen ve bu sırada karnına inşaat demiri saplanan işçi tedavi altına alındı.

26.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:04
İstanbul'da, yüksekten düştüğünde karnına demir saplanan işçi hastaneye kaldırıldı

'de dengesini kaybederek düşen ve bu sırada karnına inşaat demiri saplanan işçi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi 1. Caddesi'nde yapımı devam eden inşaatta çalışan Kaya Kaynak (42), dengesini kaybederek 3 metrelik yükseklikten düştü.


Düştüğü zemindeki inşaat demiri karnına saplanan işçi için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri işçiyi bulunduğu yerden karnındaki demirle birlikte çıkardı. Yaralı işçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza nedeniyle inşaattaki çalışma bir süreliğine durduruldu.

Kaynak: AA
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