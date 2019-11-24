İstanbul'da, yüksekten düşen genç hayatını kaybetti

24.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:32

Kağıthane'de, yüksekten düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi Çelebi Caddesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, 25 yaşındaki Emre T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeyi şeritle kapatarak inceleme yapan polis, çatıdan düştüğü tahmin edilen Emre T'nin ölümüne ilişkin 2 kişinin ifadesine başvurdu.

Cebinde uyuşturucu madde olduğu belirtilen Emre T'nin cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülecek.

Kaynak: AA