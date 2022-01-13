İSTANBUL'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR - Haberler
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İSTANBUL'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor. Kartal ve Pendik'te bazı yerler beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı dün öğlen saatlerinde başladı. Pendik ve Kartal'da bugün de kar yağışı etkili oldu. 2 ilçede bazı noktalar beyaza büründü. Belediye ekiplerinin kar kürüme araçları ise kent genelinde herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor.

İSTANBUL'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

İSTANBUL'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

İSTANBUL'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

İSTANBUL'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

İSTANBUL'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

İSTANBUL'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

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