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İstanbul'da yüksek kesimler beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Anadolu Yakasında bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Anadolu Yakasında bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olan kar yağışı sokakları ve arabaların üzerlerini beyaza bürüdü.

İstanbul Anadolu yakasında gece saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde yoğun şekilde yağdı. Sancaktepe, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek bölgelerinde sokaklar, ağaçlar ve otomobiller beyaza büründü. Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için sokaklara çıkarak kar topu savaşı yaptı. Mete Kılıç, "Her şey çok güzeldi. Arkadaşları da çağırdım kar oynamak için. Maalesef şuan donuyoruz ama eve gitmeyeceğiz sabaha kadar buradayız açıkçası"

(Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu/ İHA)

İstanbul'da yüksek kesimler beyaza büründü

İstanbul'da yüksek kesimler beyaza büründü

İstanbul'da yüksek kesimler beyaza büründü

İstanbul'da yüksek kesimler beyaza büründü

İstanbul'da yüksek kesimler beyaza büründü

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