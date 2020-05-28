İstanbul'da yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
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İstanbul'da yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul'da yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada İstanbul'da kasasındaki yük sınırını aşıp trafikte tehlikeli şekilde yoluna devam eden kamyonet, görenleri şaşırttı.

28.05.2020 09:05 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:09

İstanbul'da yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da kasasındaki yük sınırını aşıp trafikte tehlikeli şekilde yoluna devam eden kamyonet, görenleri şaşırttı. O anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

İstanbul'da Kartal'dan Sancaktepe istikametine doğru bağlantı yolunda kaydedilen görüntülerde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AH 315 plakalı kamyonet kasasındaki fazla yük nedeniyle trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Kamyonetin kasasındaki karton ve torbaların aşırı yükle seyretmesi olası kazaya sebebiyet verirken, bir süre yoluna devam eden kamyonet daha sonra gözden kayboldu.

Öte yandan kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

İstanbul'da yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: İHA

Manşet

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