İstanbul'da yolların kapanmaması için ekipler gece boyunca çalıştı

İSTANBUL'da dün başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Sürekli yağan kar bir çok noktada yolları kapladı. Ümraniye ve Çekmeköy'de kar küreme araçları gece boyunca ana arterlerde ve ara yollarda yollardaki karı temizlerken bir yandan da buzlanmaya karşı önlem almak için tuzladı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı