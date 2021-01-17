İstanbul'da yolların kapanmaması için ekipler gece boyunca çalıştı
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İstanbul'da yolların kapanmaması için ekipler gece boyunca çalıştı

17.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:07
İstanbul'da yolların kapanmaması için ekipler gece boyunca çalıştı

İSTANBUL'da dün başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti.

İSTANBUL'da dün başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Sürekli yağan kar bir çok noktada yolları kapladı. Ümraniye ve Çekmeköy'de kar küreme araçları gece boyunca ana arterlerde ve ara yollarda yollardaki karı temizlerken bir yandan da buzlanmaya karşı önlem almak için tuzladı.

- İstanbul

İstanbul'da yolların kapanmaması için ekipler gece boyunca çalıştı
İstanbul'da yolların kapanmaması için ekipler gece boyunca çalıştı
İstanbul'da yolların kapanmaması için ekipler gece boyunca çalıştı
İstanbul'da yolların kapanmaması için ekipler gece boyunca çalıştı
İstanbul'da yolların kapanmaması için ekipler gece boyunca çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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