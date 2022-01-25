İstanbul'da yollarda mahsur kalan vatandaşlar camilerde misafir ediliyor - Haberler
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İstanbul'da yollarda mahsur kalan vatandaşlar camilerde misafir ediliyor

İstanbul'da yollarda mahsur kalan vatandaşlar camilerde misafir ediliyor
AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

İstanbul'un farklı yerlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar, camilerde misafir ediliyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un farklı yerlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar, camilerde misafir ediliyor.

İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, müftülük kararıyla birçok cami kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşların hizmetine açıldı.

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından bizzat koordine edilen çalışmalarda, camilerde ağırlanan vatandaşlara, İstanbul İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri tarafından sıcak çay, çorba ve kahvaltı gibi ikramlarda bulunuldu.

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri

İstanbul, kar, Güncel, Haber

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