İSTANBUL'DA YOLLAR VE MEYDANLAR BOŞ KALDI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Oğuzcan YAZAR-Alper KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKoronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 00.00 ile 31 Mayıs 00.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Oğuzcan YAZAR-Alper KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 00.00 ile 31 Mayıs 00.00'e kadar ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik olmadığı görüldü. Kentte hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ile Haliç Köprüsü'nde de yoğunluk yaşanmadı. Kısıtlama nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakimdi. Kaynak: DHA