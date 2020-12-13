İstanbul'da yollar boş kaldı
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İstanbul'da yollar boş kaldı

13.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:22

İstanbul'da yollar boş kaldı Kısıtlamanın ikinci gününde yollar boş kaldı Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında pazar sabahı İstanbul'da yollar boş kaldı.

İstanbul'da yollar boş kaldı

Kısıtlamanın ikinci gününde yollar boş kaldı

İSTANBUL - Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında pazar sabahı İstanbul'da yollar boş kaldı.

81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İstanbul'da da yollar boş kaldı. Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Pazar sabahı İstanbul'da E-5 karayolunda sessizlik hakim oldu. Boş kalan yollar ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da yollar boş kaldı
İstanbul'da yollar boş kaldı
İstanbul'da yollar boş kaldı
İstanbul'da yollar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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