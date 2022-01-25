İstanbul'da yolda mahsur kalan 494 kişi tahliye edildi - Haberler
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İstanbul'da yolda mahsur kalan 494 kişi tahliye edildi

İstanbul'da yolda mahsur kalan 494 kişi tahliye edildi
AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 494 kişinin tahliye edildiğini ve 157 kişinin otel ile yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 494 kişinin tahliye edildiğini ve 157 kişinin otel ile yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Kıymetli İstanbullular, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 494 hemşehrimizi tahliye edip, 157 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Tahliye çalışmalarımız devam ediyor."

Yerlikaya'nın hesabından paylaşılan videoda ise Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören-Odaeyeri kavşakları arasında görevli ekipler tarafından vatandaşlara kumanya ve battaniye dağıtımı yapıldığı aktarıldı.

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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