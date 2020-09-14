İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü veya yaralı var mı? İstanbul'da yolcu otobüsü nerede devrildi?
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İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü veya yaralı var mı? İstanbul'da yolcu otobüsü nerede devrildi?

Şehirler arası yolcu otobüsü devrildi. Ölü veya yaralı var mı? İstanbul'da nerede otobüsdevrildi?

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü veya yaralı var mı? İstanbul'da yolcu otobüsü nerede devrildi?
14.09.2020 10:48 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:51

Şehirler arası yolcu otobüsü İstanbul Pendik'te E-5 kara yolunda yan yattı. Ölü veya yaralı var mı? Olay ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İSTANBUL'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Gerçekleşen kaza korkuttu. PendikD-100 karayolu yan yolda bariyerleri parçalayan yolcu otobüsü devrildi. Alınan bilgiye göre, Çorum-Ankara-İstanbul seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi.

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin ağır olduğu öğrenildi.

KAZA SONRASINDA NELER YAŞANDI?

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirneistikametinde Trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla yan yatan otobüs kaldırdı. Kazayı gören bir vatandaş, "Büyük bir gürültüyle uyandık. Geldiğimde yol boştu. Baktığımda otobüsün devrildiğini gördüm. Büyük bir ses oluştu. Deprem olduğunu zannettik. Yaralılar Hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

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