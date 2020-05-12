İSTANBUL'DA YOLCU BULAMAYAN OTOBÜSLER YÜK TAŞIMAYA BAŞLADI
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İSTANBUL'DA YOLCU BULAMAYAN OTOBÜSLER YÜK TAŞIMAYA BAŞLADI

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlar şehirlerarası seyahat edemiyor.

İSTANBUL'DA YOLCU BULAMAYAN OTOBÜSLER YÜK TAŞIMAYA BAŞLADI
12.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:46

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlar şehirlerarası seyahat edemiyor. Bu nedenle az sayıda yolcuyla seyahat eden otobüs firmaları kargo görevi üstlenerek yük taşımacılığı yapmaya başladı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle otobüsler seyahat izin belgesi olan vatandaşları taşıyabiliyor, belgesi olmayan kişiler ise şehir dışına çıkamıyor. Böyle olunca otobüs firmaları haftalardır az sayıda yolcuyla şehirlerarası seyahat ediyor. Son haftalarda ise yolcu bulamayan otobüs firmaları yük taşımaya başladı. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan hareket edecek otobüslerin bagajlarında pek çok farklı eşya olduğu görüldü. Kimi firmalar motosiklet, kimi bulaşık makinesi, kimi ise tekstil ürünleri taşıyor. Farklı şehirlerden İstanbul'a gönderilen ürünler arasında ise erzaklar ön sırada. Otobüs firmaları çuval veya koli içindeki ürünleri 50 TL ile 150 TL arasında fiyatlarla götürüyor.

MALATYA'YA MOTOSİKLET VE BULAŞIK MAKİNESİ GÖTÜRÜYORLAR

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan Malatya'ya hareket eden bir otobüsün izin belgesi olan 8 yolcusu bulunuyor. Ancak otobüsün bagajında İstanbul'dan, Malatya'ya gönderilen motosiklet ve bulaşık makinesi dikkat çekti. Otobüs firması çalışanı, "Virüs herkesi perişan etmiş. Boş gidip boş geliyoruz. Biz Muş'a gidiyoruz. Günde bir veya iki, üç günde bir otobüs gidebiliyor. Şu an 8 kişiyle gidip geliyoruz. Motosiklet götürüyoruz" dedi.

"TEKSTİL ÜRÜNLERİ GÖNDERENLER VAR"

Bir başka otobüs firması çalışanı İbrahim Görgülü, "Erzak gidiyor, yardım gidiyor çoğunlukla. Biz de elimizden geldikçe yardımcı oluyoruz. Elbise gönderiliyor. Tekstil ürünleri gönderenler var" şeklinde konuştu. İstanbul'dan Mardin'e tekstil ürünleri gönderen bir kişi de "Bizim orada tekstil imalatı var. Bazen eksik bir şeyler oluyor. Bu şekilde gönderebiliyoruz" diye konuştu.

Malatya'dan İstanbul'a gelen otobüste görevli Ahmet Kılıçgöz, son haftalarda erzak ve eşya gönderilerinin arttığını belirtti. Kılıçgöz, "O konuda biraz yoğunluk var. Doğu bölgesinden İstanbul'a öyle bir talep var. Yağ, peynir, erzak, baharlık yeşillik gönderiyorlar. Bu tarafa doğru öyle bir yoğunluk oluyor. Ama şu an yolcu yoğunluğu falan yok" dedi.

İSTANBUL'DA YOLCU BULAMAYAN OTOBÜSLER YÜK TAŞIMAYA BAŞLADI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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