İstanbul'da yoğun yağış etkili oldu
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İstanbul'da yoğun yağış etkili oldu

İstanbul'da yoğun yağış etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Anadolu Yakasında sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde zaman zaman sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul Anadolu Yakasında sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde zaman zaman sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle Şile'de sel basan mahalle drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Anadolu Yakasında sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde zaman zaman sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle trafiğe çıkan araç sürücüleri zor anlar yaşarken bazı ilçelerde cadde ve sokakları adeta sel götürdü. Bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, kimi vatandaşların büyükbaş hayvanlarını su birikintilerinden geçirerek başka yerlere taşıdığı görüldü. Yağışın yoğunluk gösterdiği Şile'de de bir mahallede cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu.

Yağmurun erken saatlerden itibaren etkili olduğunu belirten Hüseyin Çelik, "Saat 6'da başladı çok şiddetli yağdı. 5 evin bahçesi su dolmuş. Arabaları ileri aldık. Şu an iyi, durdu yağmur" dedi.

Serkan Şirin ise "Sabah 6 sularında oldu. Bir anda yağmur yağdı ve her tarafı su bastı. Biz de burada yardım ediyoruz insanlara. Arabalar, hayvanlar su altında kaldı. İnşallah atlatacağız" diye konuştu.

Yağış nedeniyle göle dönen mahalle drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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