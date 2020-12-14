Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yoğun sis, trafik akışını da olumsuz etkiliyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yoğun sis, trafik akışını da olumsuz etkiliyor.

Yoğun sis, kentin özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde etkili oluyor.

Görüş mesafesini düşüren sis, trafik akışının da yavaşlamasına neden oldu. Bu ilçelerdeki yüksek binaların zirveleri de tamamen sis ile kaplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş