Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor
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Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor

14.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:12

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yoğun sis, trafik akışını da olumsuz etkiliyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yoğun sis, trafik akışını da olumsuz etkiliyor.

Yoğun sis, kentin özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde etkili oluyor.

Görüş mesafesini düşüren sis, trafik akışının da yavaşlamasına neden oldu. Bu ilçelerdeki yüksek binaların zirveleri de tamamen sis ile kaplandı.

Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor
Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor
Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor
Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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