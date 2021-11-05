İSTANBUL'DA YOĞUN SİS ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR - Haberler
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İSTANBUL'DA YOĞUN SİS ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da gün boyu etkisini gösteren yoğun sis akşam saatlerinde etkili oldu.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da gün boyu etkisini gösteren yoğun sis akşam saatlerinde etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor. Bakırköy Sahil yolunda araç trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafiğin yoğun olmadığı kısımlarda ise sürücüler sis nedeniyle kontrollü ilerledi. Bakırköy Sahili'nde üstgeçit üzerindeki vatandaşlar, denizin üzerinde oluşan sis tabakasını cep telefonlarıyla görüntüledi.

İSTANBUL'DA YOĞUN SİS ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İSTANBUL'DA YOĞUN SİS ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İSTANBUL'DA YOĞUN SİS ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İSTANBUL'DA YOĞUN SİS ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

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