İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
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İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

25.10.2020 05:22 | Son Güncelleme: 25.10.2020 05:33
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren bir çok noktada yoğun sis etkili oldu.

İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren bir çok noktada yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.  

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Özellikle TEM Otoyolu Hasdal geçişi, D-100 Karayolu Cevizlibağ, Haliç ve Okmeydanı geçişleriyle, Kemerburgaz'da yoğun sis etkili oldu. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de sis zaman zaman etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.  


- İstanbul
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN

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