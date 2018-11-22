İstanbul'da Yoğun Sis

İstanbul'un bazı bölgelerinde gece saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda kentin kuzey kesimindeki bazı ilçeler ve İstanbul Boğazı'nda bölgesel olarak sis etkili oluyor. Bu nedenle gökdelenlerin de siste kaybolduğu dikkati çekti.

Öte yandan, TEM Otoyolu'nda görüş mesafesini yer yer 100 metreye kadar düşüren sisin yoğun olduğu noktalarda sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak yavaş ilerledi.