Yoğun sis
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Yoğun sis

14.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:11

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor.

Şehrin genelinde görülen sis, Avrupa Yakası'nda özellikle Büyükçekmece ve Esenyurt'ta etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda TEM Ümraniye Otoyolu üzerinde sis nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sis ve pus nedeniyle de haftanın ilk gününde araç yoğunluğu devam ediyor.

TEM Ümraniye Otoyolundaki trafik yoğunluğu, Ataşehir sapağına kadar Anadolu yönünde uzanıyor.

Beykoz Kavacık'ta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında da sis nedeniyle yoğunluk yaşandığı görüldü.

Bazı amatör olta balıkçıları da Beykoz'da Çubuklu Sahili'nde balık tuttu.

Beykoz'da sisle birlikte zaman zaman yerel olarak sağanak yağış yaşanıyor.

Yoğun sis
Yoğun sis
Yoğun sis
Yoğun sis

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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