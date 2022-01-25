İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olduğu akşam Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında olduğu iddiası - Haberler
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İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olduğu akşam Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında olduğu iddiası

İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olduğu akşam Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında olduğu iddiası

Kar yağışının İstanbul'u esir aldığı dün akşam saatlerinde servis edilen Ekrem İmamoğlu fotoğrafı tartışma yarattı. İmamoğlu'nun, karla mücadele çalışmaları sürerken Sarıyer'de bir balık restoranında olduğu iddia edildi. Gündem yaratan iddia bugün restoran yetkilileri tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada, "Çıkan haberler yalan. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün buraya gelmedi. Fotoğraf geçmiş bir zamana ait. Zaten kardan dolayı dün erken kapattık" denildi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Araçlar yollarda mahsur kaldı. İstanbul'da karla mücadele devam ederken sosyal medyada servis edilen bir fotoğraf tartışma konusu oldu.

İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olduğu akşam Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında olduğu iddiası

İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olduğu akşam Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında olduğu iddiası

İMAMOĞLU'NUN BALIKÇIDAKİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Sosyal medyada birçok kullanıcı, kentte karla mücadele çalışmaları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Sarıyer'de bir balık restoranında misafirleriyle yemek yediğini iddia etti.

İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olduğu akşam Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında olduğu iddiası

RESTORAN YETKİLİLERİ İDDİALARI YALANLADI

İddiaya konu olan görüntülerin sosyal medya yayılmasının ardından Aykiri.com.tr'nin ulaştığı restoran yetkilileri iddiaların doğru olmadığını belirtti. Söz konusu fotoğrafın geçmiş bir zamana ait olduğunu belirten işletme sorumlusu "Çıkan haberler yalan. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün buraya gelmedi. Fotoğraf geçmiş bir zamana ait. Biz, zaten dün kar yağışından dolayı restoranı erken kapattık" ifadelerini kullandı.

Doğruluk Kontrolü
"İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olduğu akşam Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında olduğu iddiası"
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"Kar yağışının İstanbul'u esir aldığı saatlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balık restoranında olduğu iddia edildi. Gündem yaratan iddia restoran yetkilileri tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada ''Fotoğraf geçmiş bir zamana ait.'' denildi."

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Ekrem İmamoğlu, Güncel, Haber

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