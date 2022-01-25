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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans yolda kaldı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans yolda kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaya devam ediyor.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaya devam ediyor. Zeytinburnu'nda ise bir ambulans yolda kaldı. Vatandaşlar yolda kalan ambulansı iterek hareket ettirmeye çalıştı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Tipi şeklinde devam eden yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Yolda kalan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken Zeytinburnu'nda ise bir ambulans yolda kaldı. Karla kaplı yolda ilerlemeye çalışan ambulansı vatandaşlar iterek hareket ettirmeye çalıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Zeytinburnu, İstanbul, Ambulans, kar, 3. Sayfa, Haber

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