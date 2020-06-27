İstanbul'da YKS heyecanı (2)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başlandı.
27.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:37
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başlandı. Öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak sınav salonlarına giriş yaptı.
Kaynak: AA