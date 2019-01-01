İstanbul'da Yılın İlk Trafik Cezaları

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU - MELİH OKUMUŞ/ İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, TEM Otoyolu giriş-çıkışlarında ve farklı noktalarda alkollü sürücülere yönelik denetim yaptı. İstanbul'da 2019'un ilk saatlerini görev başında karşılayan trafik polisleri alkollü sürücülere yönelik birçok ilçede denetim yaptı.

Denetimler sabah saatlerine kadar devam etti. TEM Otoyolu Ataşehir mevkiinde trafik polisleri otomobilleri durdurarak sürücüleri alkolmetre ile alkol kontrollü yaptı. Ayrıca denetimde ehliyet ve ruhsat kontrolleri de yapılırken araçlarında muayeneleri bulunmayan sürücülere ise ceza uygulandı. Kadiköy'de denetime takılan sürücü Selda N.'ye (25) trafik polisi alkolmetreyi üfletti. Sürücü Selda N. üflediği alkolmetre'de 0.57 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konurken Bin 80 TL trafik cezası kesildi.

Fatih ilçesi Turgut Özal Millet Caddesi'de de trafik denetimleri yapıldı. Denetimde 0.75 promil alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu. Ehliyetine el konulan sürücü kendi aracının arka koltuğuna binerek arkadaşları tarafından götürüldü.

Denetimler sabah erken saatlere kadar devam etti:

Görüntü Dökümü

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ATAŞEHİR

-TEM Otoyolundaki denetim noktası

-Trafik polisleri araçları çevirmesi

-Sürücülere Alkolmetre üfletmesi

-Trafik polisin sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrollü

-Kadıköy'de alkollü yakalanan sürücü (04.16)

-Sürücünün 0.57 promil alkollü olduğu

-Trafik cezalarından detaylar

-Genel ve detaylar

FATİH

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-Polislerin trafik kontrolü

-Sürücülere ceza kesilmesi

-Sürücülerle röp.

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA