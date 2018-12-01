İstanbul'da Yıldırım ve Uysal Görüşmesi
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi bir araya geldi.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi bir araya geldi. İkilinin görüşmesi yaklaşık 6 saat sürdü ve basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım Tuzla'daki evine geçti. - İstanbul