İstanbul'da Yıldırım ve Uysal Görüşmesi

İstanbul'da Yıldırım ve Uysal Görüşmesi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi bir araya geldi.

İstanbul'da Yıldırım ve Uysal Görüşmesi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi bir araya geldi. İkilinin görüşmesi yaklaşık 6 saat sürdü ve basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım Tuzla'daki evine geçti. - İstanbul

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