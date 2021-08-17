İSTANBUL'DA YILBAŞINDAN BU YANA 38 BİN 251 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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İSTANBUL'DA YILBAŞINDAN BU YANA 38 BİN 251 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren denetimlerde İstanbul'da 38 bin 251 kaçak göçmenin yakalandığı açıklandı.

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren denetimlerde İstanbul'da 38 bin 251 kaçak göçmenin yakalandığı açıklandı. Göçmenlerin Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden, kent genelinde ülkeye kaçak yollarla giren göçmenlere yönelik yapılan denetimler hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, İstanbul genelinde 38.251 düzensiz göçmen yakalanarak, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. 16.08.2001 tarihinde il genelinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, başta Fatih, Esenyurt, Zeytinburnu ve Esenler ilçeleri olmak üzere 159'u Afgan, toplam 453 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla geri gönderme merkezine teslim edilmiştir." denildi.

İSTANBUL'DA YILBAŞINDAN BU YANA 38 BİN 251 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA YILBAŞINDAN BU YANA 38 BİN 251 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA YILBAŞINDAN BU YANA 38 BİN 251 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA YILBAŞINDAN BU YANA 38 BİN 251 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL'DA YILBAŞINDAN BU YANA 38 BİN 251 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
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